Самару начали украшать к новогодним праздникам 

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Сегодня с раннего утра работы по размещению светодиодных гирлянд на деревьях организованы в сквере Авиаконструкторов в Советском районе – здесь декор предусмотрен для 70 деревьев.

При выборе иллюминации отдается предпочтение энергоэффективным элементам. На Вертолетной площадке подобных инсталляций будет множество: в частности, планируется установить иллюминационные фигуры в виде подарочных коробок. В сквере Аксаковых – сказочное световое дерево. В сквере Памяти борцов Революции будет светодиодная елка. А в районе Дворца спорта появится фигура «Коньки».

Стартовала сборка каркаса и для самой большой светодинамической композиции, которая разместится на склоне у площади Славы.

Продолжается установка праздничных элементов на площади Революции и улице Куйбышева – здесь начали закреплять консоли в виде диадем на новые световые опоры.

Фото: администрация Самары