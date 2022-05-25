Самарцы решат, каким станет парк Молодежный

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Голосуй за преображение любимого общественного пространства!



Вторая очередь парка «Молодежный» принимает участие в голосовании за благоустройство в 2023 году. Его рекреационная зона представляет собой обширную зону лесопосадки, которую можно задействовать как в зимнее, так и в летнее время для организации различных трасс для лыж, велосипедов и лесных прогулок.



В парке планируют организовать спортивные площадки для футбола, волейбола и баскетбола, скейтборда, детские площадок, а также площадку для выгула собак и летнюю сцену. Кроме того, в планах восстановление пешеходных дорожек, установка опор освещения.



Отдать свой голос можно до 30 мая 2022 года на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru. Напомним, в голосовании участвуют 20 общественных пространств по всему городу.