Самарцы просят восстановить пруд на Красной Глинке

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Под одним из постов губернатора в соцсетях жители Самары попросили обратить внимание на пруд, расположенный за школой № 9 поселка Красная Глинка. Они рассказали, что раньше в этом водоеме жили лягушки, плавали мальки и утки, росли камыши, была прозрачной вода. Теперь из-за мусора в пруду трясина, вся живность из него исчезла.

В департаменте городского хозяйства и экологии Самары 1 октября 2024 года ответили, что подобные водные объекты могут содержаться только в рамках экологической программы, рассчитанной на 2017-2026 годы, пишет СитиТраффик.

- К сожалению, финансирование по данной программе ограничено, что позволяет провести работы на незначительном количестве природных объектов. Департаментом будет направлено обращение в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области о необходимости принятия мер по реабилитации указанного водного объекта, - сообщили чиновники.