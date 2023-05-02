Самарцы принимают участие в голосовании за объекты, которые благоустроят в следующем году

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Во Всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства от Самары участвуют 20 общественных пространств. Территории-победители преобразятся уже в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На предприятиях, в образовательных и социальных учреждениях проходят встречи с кураторами и волонтерами проекта. Самарцам рассказывают, как принять участие в голосовании. Накануне тематический открытый урок прошел в школе №57 жилого района «Волгарь».

Благодаря активности жителей в жилом микрорайоне «Волгарь» в 2020 году был выполнен первый этап обновления "Ерик Парка". В этом году приступят ко второму этапу обновления - созданию прогулочной зоны у озера от улицы Казачьей вдоль школы №57. Это результат того, что в 2022 году более 22 тысяч жителей проголосовали за благоустройство этой территории.

В настоящее время во Всероссийском онлайн-голосовании участвует третья очередь «Ерик Парка».

Чтобы отдать свой голос за любимую территорию достаточно зайти на платформу 63.gorodsreda.ru и пройти авторизацию через Госуслуги. От активности каждого зависит, как будет выглядеть парк, сквер, бульвар или аллея в Самаре. Голосование продлится до 31 мая.