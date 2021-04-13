Самарцы могут выбрать общественные пространства, которые необходимо благоустроить в 2022 году в первую очередь

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Жители Самарской области могут выбрать те общественные пространства, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в 2022 году в первую очередь.

Голосование в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Проголосовать можно через: Гоусулуги, на сайте: 63.gorodsreda.ru, через волонтеров (они будут работать в ТЦ и МФЦ).

Пространства, набравшие наибольшее количество голосов попадут в перечень территорий для благоустройства на 2022 год,

Приглашаем жителей принять активное участие в голосовании! Именно жители формируют первоочередной список общественных пространств к преображению.. От активности каждого из нас зависит, как будет выглядеть парк, сквер, бульвар или аллея в конечном результате.

Список территорий, представленных для голосования в этом году:

1. Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в п. Управленческий

2. "Загородный" центральный парк культуры и отдыха имени Горького

3. Территория детской площадки, прилегающей к бульвару по ул. Челюскинцев

4. Парк Щорса

5. Сквер у ДК "Искра" в п. Красная Глинка

6. Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской

7. Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина

8. Детский сквер по ул. Победы

9. Сквер Экономистов

10. Сквер на "Хлебной" площади

11. Сквер Первых Космонавтов ( в районе д. 13 по ул. Гагарина)

12. Сквер по Зубчаниновскому шоссе

13. Городской парк культуры и отдыха "Молодежный"

14. Бульвар по ул. Чернореченской

15. Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников

16. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д. 77 по ул. Гагарина)

17. Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской

18. Сквер имени Куйбышева

19. Парк "Воронежские озера"