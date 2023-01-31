Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»

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Конкурс нацелен на поиск лучших практик благоустройства городской среды.



В конкурсе следующие номинации:

❄️Лучшее зимнее мероприятие во дворе.

❄️Лучшая зимняя дворовая инфраструктура.

❄️Лучшее зимнее оформление двора.



Заявку на конкурс может направить любой желающий – собственник или наниматель помещения в МКД, член совета МКД, член ТСЖ или представитель управляющей организации

https://life-konkurs.er.ru/



Заявку необходимо подать до 28 февраля. С 28 февраля по 15 марта жюри конкурса рассмотрит заявки, с 16 марта – подведет итоги и выберет победителей. До 15 марта на сайте будет проходить и народное голосование.