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Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»

31 января 2023 11:58
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Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»

Конкурс нацелен на поиск лучших практик благоустройства городской среды. 
 
В конкурсе следующие номинации: 
❄️Лучшее зимнее мероприятие во дворе. 
❄️Лучшая зимняя дворовая инфраструктура. 
❄️Лучшее зимнее оформление двора. 
 
Заявку на конкурс может направить любой желающий – собственник или наниматель помещения в МКД, член совета МКД, член ТСЖ или представитель управляющей организации 
https://life-konkurs.er.ru/ 
 
Заявку необходимо подать до 28 февраля. С 28 февраля по 15 марта жюри конкурса рассмотрит заявки, с 16 марта – подведет итоги и выберет победителей. До 15 марта на сайте будет проходить и народное голосование.

Теги: Акценты В центре внимания

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