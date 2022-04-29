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Самарцам: 4 простых шага, чтобы сквер в вашем районе благоустроили! 

29 апреля 2022 10:25
194
4 простых шага, чтобы сквер в вашем районе благоустроили! 

На платформе 63.gorodsreda.ru продолжается онлайн-голосование за благоустройство парков, скверов и бульваров. Объекты, набравшие наибольшее число голосов обновят уже в следующем году!

На голосование представлены 20 общественных пространств по всей Самаре. Отдать свой голос могут граждане старше 14 лет. Это легко:
1. Зайдите на сайт 63.gorodsreda.ru и нажмите кнопку "Принять участие", 
2. Авторизуйтесь через свою учетную запись на "Госуслугах", 
3. В списке предложенных муниципалитетов выберите Самару,
4. Ознакомьтесь с представленными пространствами, выберите свое любимое и проголосуйте!

 Важен голос каждого! Успей принять участие в голосовании до 30 мая!

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