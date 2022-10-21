Самарский цирк находится в одном из худших состояний

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Стали известны новые сроки реконструкции самарского цирка. Их сообщил директор Росгосцирка Сергея Беляков.

— Проектная документация находится в работе. После ее получения мы будем понимать стоимость капитального ремонта здания. Затем направим заявку на включение в федеральную адресную инвестиционную программу. Самарский цирк находится в одном из самых худших состояний, мы за него очень переживаем, — заявил ТАСС Сергей Беляков.

По его словам, все изменения связаны со вступлением в силу нового федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

— Проект корректируем для того, чтобы присоединить новые площади. Думаю, до конца 2022 года сделаем экспертизу. А уже в 2023 году сделаем заявку на включение в программу, — добавил Сергей Беляков. — Но из-за корректировки вырастет стоимость реконструкции. По последним оценкам, на работы нужно выделить 1,2 миллиарда рублей.

Цирк на Молодогвардейской планируют привести в порядок около 5 лет. Сначала работы хотели провести накануне чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2017 году ООО «Проектно-строительная компания "Волга"» разработало необходимые документы. Согласно проекту, рядом с существующим зданием построят общежитие на 80 мест, кафе, рассчитанное на 50 посетителей, парковку. Предполагалось, что все работы займут 32 месяца. Но из-за расходов на мундиаль реализацию столь масштабной задумки пришлось заморозить.

О реконструкции вновь заговорили несколько лет назад. Работы назначили на 2020 год. Но из-за пандемии коронавируса их снова пришлось отложить. По последней информации, работы начнутся не раньше 2023 года.

Еще одним ограничением стало наличие у цирка статуса объекта культурного наследия. Это накладывало определенные запреты и тормозило реконструкцию. Но в ноябре 2021 года чиновники Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН) исключили здание цирка из перечня выявленных объектов культурного наследия. При этом территорию вокруг здания решено включить в реестр объектов культурного наследия народов России в качестве объекта культурного наследия регионального значения: достопримечательное место — «Площадка самарского цирка имени Олега Попова». Это локация на перекрестке Маяковского и Молодогвардейской.

Также за несколько лет изменилась и стоимость реконструкции. Предполагалось, что работы частично оплатят из бюджета страны. Региональные власти рассчитывали, что федеральная казна возьмет на себя половину расходов, пишет 63.ру.