Самарский регион получит около 70 млн на замену 92 лифтов

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Госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» выделит Самарской области 68,32 млн руб. на замену 92 лифтов в 29 многоквартирных домах Тольятти, Самары, Сызрани, Жигулевска и Похвистнево. При этом деньги покроют лишь часть расходов регионального бюджета на замену лифтов — общая стоимость работ оценивается в 179,88 млн руб.

Жители домов, где планируют заменить лифты, формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

Новые лифты должны ввести в эксплуатацию в этом году. «Это позволит улучшить условия проживания 5 014 человек», — говорится на сайте Фонда капитального ремонта Самарской области.

В Самаре всего 6901 лифт. 48% из них (3329) отработали своей нормативный срок эксплуатации. Город на замену лифтов денег не выделяет, пишет Другой Город.

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