Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня

173

Об этом сообщили в администрации областной столицы.

Жаркая погода провоцирует жителей региона начать купальный сезон даже раньше календарного лета. Тем более что температура в Волге уже достигла приемлемых значений для приятного погружения.



Однако пока официально сезон пляжного отдыха в областной столице не открыт. Это значит, что дно водоема еще не проверили водолазы, а берег не оборудовали кабинками для переодевания, лавочками, урнами и туалетами.



В администрации sovainfo.ru сообщили:

- После снижения уровня воды в Саратовском водохранилище будет проведена очистка территории городских пляжей от мусора и топняка. Завоз песка начнется после согласования надзорных ведомств: Управления Роспотребнадзора по Самарской области, Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Государственной инспекции по маломерным судам региона. Затем на пляжах установят необходимое оборудование.

Все эти работы должны быть выполнены в срок до 15 июня. К этому же моменту на берегу должны начать работу спасатели.