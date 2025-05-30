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Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня

30 мая 2025 10:01
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Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня

Об этом сообщили в администрации областной столицы.

Жаркая погода провоцирует жителей региона начать купальный сезон даже раньше календарного лета. Тем более что температура в Волге уже достигла приемлемых значений для приятного погружения.

Однако пока официально сезон пляжного отдыха в областной столице не открыт. Это значит, что дно водоема еще не проверили водолазы, а берег не оборудовали кабинками для переодевания, лавочками, урнами и туалетами.

В администрации sovainfo.ru сообщили:

- После снижения уровня воды в Саратовском водохранилище будет проведена очистка территории городских пляжей от мусора и топняка. Завоз песка начнется после согласования надзорных ведомств: Управления Роспотребнадзора по Самарской области, Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Государственной инспекции по маломерным судам региона. Затем на пляжах установят необходимое оборудование.

Все эти работы должны быть выполнены в срок до 15 июня. К этому же моменту на берегу должны начать работу спасатели.

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