Самарские общественники попросили защитить от сноса 4 памятника архитектуры

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В Самаре пытаются спасти от сноса четыре старинных здания. Все они находятся в границах исторического поселения. В связи с этим Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) обратилось в прокуратуру. Об этом в соцсети Facebook сообщила глава местного отделения Нина Казачкова.

Речь идет о домах, расположенных по следующим адресам: ул. Степана Разина, 106 (литера В), ул, Чапаевская, 91-93 (литера Д), ул. Садовая, 228 (литера А) и ул. Садовая, 35. Они признаны аварийными и подлежащими сносу. ВООПИиК с этим не согласно.



По словам Нины Казачковой, здание на улице Степана Разина является частью объекта культурного наследия регионального назначения - особняка Ф.М. Наймушкина. С постройкой на Чапаевской та же ситуация. Она - часть дома Бабердина (признан памятником архитектуры). Согласно Федеральному закону, снос этих домов запрещен.



Общественники направили письма в прокуратуру, УГООКН региона, администрацию Самары и департамент управления имуществом. Также они предложили чиновникам создать рабочую группу, которая будет отслеживать процесс сноса домов. Это необходимо, чтобы под демонтаж случайно не попал какой-нибудь объект культурного наследия, сообщает Сова.инфо.