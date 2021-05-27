С самарской набережной прогонят комаров

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В Самаре приступили к инсектицидной обработке общественных территорий. На площади около 240 квадратных метров — в парках, скверах и на набережной — распылят состав, который должен истребить кровососущих насекомых.

— В конце мая каждый год начинается массовый выплод комаров и других кровососущих насекомых. Они не только создают дискомфорт горожанам, которые посещают места массового отдыха, но и могут являться переносчиками опасных заболеваний, например малярии и лихорадки Западного Нила, — рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Самары Леонид Дюгаев.

Работы уже начались на набережной и в парках. Дезинсекция в скверах запланирована на первые числа июня.

— Обработка от насекомых проводится в ночное время. Распыляемый состав безопасен для людей и домашних животных. Его наносят на газоны, кустарники и деревья, а именно на нижнюю крону, — пояснил главный инженер МП «Самарская набережная» Александр Андрианов.

По данным мэрии, на набережной планируют провести дезинсекцию троекратно с периодичностью раз в месяц: в конце мая, затем в двадцатых числах июня и июля. Обрабатывать парки закончат до конца этой недели, пишет 63.ру.