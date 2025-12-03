С 3 декабря надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта. Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма.



В 2024-2025 годах специалисты министерства неоднократно проводили осмотр объекта. Действия вандалов привели к выходу из строя критически важных систем:



Полностью повреждены линии электроснабжения и связи, обеспечивающие работу лифтов для маломобильных граждан, систем вентиляции и пожаротушения.



Нанесены множественные повреждения конструктивных элементов, остекления, внутренней отделки и освещения.



Появление новых повреждений не позволяло в оперативном режиме сформировать финальное техническое задание для подрядчиков. Сейчас эта работа завершена.



В качестве альтернативного способа пересечения проезжей части в период ремонта просим использовать ближайший оборудованный наземный переход. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны.



Завершить восстановление основных инженерных систем планируется до 31 декабря 2025 года. Полное завершение всех работ, включая отделку, — в первом квартале 2026 года.



Внутри перехода ведется видеонаблюдение. В будущем для защиты объекта будет организован пункт круглосуточной охраны и регулярное патрулирование совместно с правоохранительными органами, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: минтранс СО