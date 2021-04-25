С 26 апреля самарцы смогут выбрать объекты для благоустройства на 2022 год

127

На общественных пространствах, участвующих в голосовании за благоустройство, появились информационные стенды.



26 апреля стартует рейтинговое онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства на 2022 год. Каждый житель может отдать свой голос за проект, который ему понравился.

В Самаре в голосовании участвуют 19 общественных пространств. На этих территориях уже появились стенды, информирующие о сроках проведения голосования и портале, где можно ознакомиться с дизайн-проектом, также для удобства горожан на плакатах размещены QR-коды, которые ведут на сайт 63.gorodsreda.ru – платформу, где собрана вся информация о голосовании.

Принять участие в голосовании может каждый житель, достигший 14 лет. Голосование будет доступно через «Госуслуги», на сайте 63.gorodsreda.ru, через виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах администрации г.о.Самара и внутригородских районов. Также можно проголосовать и с помощью волонтеров, которые будут работать в ТЦ и МФЦ.