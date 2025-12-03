Я нашел ошибку
Главные новости:
Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко

132
В ходе прямого эфира глава Ленинского района города Самары Елена Бондаренко отдельное внимание уделила результатам реализации нацпроектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. 

 Так, по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ленинском районе в этом году привели в порядок 4 дворовые территории. 

Также на средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году обновили участки дорог Ленинского района по улицам Маяковского от Волжского проспекта до Коммунистической, Льва Толстого от Спортивной до Максима Горького, Агибалова от Ульяновской до Льва Толстого, Максима Горького от Крупской до Вилоновской.

 Отдельное внимание в районе уделяется национальному проекту «Семья», поддержке семей и старшего поколения. Так, в 2025 году проведен цикл мероприятий, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны, таких как «Парад приходит к ветерану» и дворовых мероприятий «Песни Победы». Также в районе прошли спортивные соревнования «Высший класс», «Лето с футбольным мячом» и другие.

Запись прямого эфира Елены Бондаренко доступна по ссылке: https://vkvideo.ru/video708428617_456239370.

