Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко

В ходе прямого эфира глава Ленинского района города Самары Елена Бондаренко отдельное внимание уделила результатам реализации нацпроектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

Так, по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ленинском районе в этом году привели в порядок 4 дворовые территории.

Также на средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году обновили участки дорог Ленинского района по улицам Маяковского от Волжского проспекта до Коммунистической, Льва Толстого от Спортивной до Максима Горького, Агибалова от Ульяновской до Льва Толстого, Максима Горького от Крупской до Вилоновской.

Отдельное внимание в районе уделяется национальному проекту «Семья», поддержке семей и старшего поколения. Так, в 2025 году проведен цикл мероприятий, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны, таких как «Парад приходит к ветерану» и дворовых мероприятий «Песни Победы». Также в районе прошли спортивные соревнования «Высший класс», «Лето с футбольным мячом» и другие.

Запись прямого эфира Елены Бондаренко доступна по ссылке: https://vkvideo.ru/video708428617_456239370.