Ремонт участка дороги Богатое — «Самара-Оренбург» выходит на финишную прямую

В Богатовском районе выходит на финишную прямую ремонт 10-километрового участка автодороги Богатое — «Самара — Оренбург», который обновляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядная организация завершила устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия и завершает работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.

Дорога обеспечивает связь районного центра — села Богатое — с федеральной трассой М-5 «Урал» (подъезд к Оренбургу). Она включена в список автомобильных дорог опорной сети Самарской области, по которой проезжает более 21 тысяч автомобилей в сутки.

Трасса активно используется местным населением и транзитным транспортом, включая общественный транспорт и школьные автобусы. Это также туристический маршрут, ведущий к популярным рыболовным водоемам района.

«Объект готов на 95%. Основные работы выполнены: полностью уложено асфальтобетонное покрытие, отремонтирован мост через Самарку, установлены барьерные ограждения. Продолжаем укрепление обочин, установку новых водопропускных конструкций, монтаж дорожных знаков. До конца осени планируем завершить все работы, включая нанесение разметки», - говорит представитель подрядной организации Алексей Макаров.

Капитальный ремонт выполнялся с применением современных технологий, включая использование асфальтобетонной смеси ЩМА-16. Этот материал обладает высокой прочностью и применяется на дорогах с интенсивным движением.

Местные жители обновленную трассу. «Ждем, когда закончится ремонт, но уже сейчас видно, насколько преобразилась дорога. Ездить в Самару стало комфортнее: ровное покрытие, никакой тряски», - отмечает житель села Богатое Андрей Колесников.

Напомним, национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина и находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

По поручению Президента до 2030 года в регионах должно быть приведено к нормативу 85% опорной сети дорог. В этом году в Самарской области для достижения этих целевых параметров предусмотрен ремонт 6-ти участков «опорных» дорог общей протяженностью 67 км. Это позволит довести долю региональных дорог опорной сети до 83,05%.