Работы по реконструкции набережной Тольятти охватят площадь порядка 400 тыс. кв. метров

93

Работы по реконструкции набережной Автозаводского района Тольятти охватят площадь порядка 400 тыс. кв. метров.

В настоящее время на объекте выполняется устройство подпорных стен, ремонт продольных и поперечных бун, расчистка территории от растительности, забивка свай для устройства лестничных сходов. На площадке работают 72 человека и 28 единиц техники.

Первый этап набережной строители планируют закончить уже в следующем году: подрядчику предстоит выполнить работы по восстановлению существующих берегоукреплений и лестничных спусков, организации трех уровней набережной с современными элементами инфраструктуры. Кроме того, предполагается создание ландшафтного террасного парка, который станет местом для отдыха и занятий спортом, а также зоной проведения культурно-развлекательных мероприятий, сообщает пресс-служба минстроя СО.

Фото: пресс-служба минстроя СО