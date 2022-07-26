Работу фонда капитального ремонта обсудили в Правительстве региона

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В понедельник, 25 июля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Центральными темами совещания стали ход реализации национальных проектов, в частности нацпроекта «Здравоохранение», исполнение профильной региональной программы, строительство социальных объектов, запланированных к вводу в 2022 году, работа регионального Фонда капитального ремонта.

О текущей оперативной обстановке на территории региона доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В период с 18 по 25 июля в регионе зафиксирована одна чрезвычайная ситуация: в Красноармейском районе из-за сильного ветра повреждена водонапорная башня. Глава регионального кабмина поручил в кратчайшие сроки оформить документы для выделения средств из областного бюджета на восстановление системы водоснабжения, чтобы не допустить длительных перебоев с водой.

Гидрологическая обстановка в области развивается в соответствии с прогнозом, сообщил Олег Бойко. Текущий уровень воды в Волге в районе Самары составляет 28,35 см по Балтийской системе высот. Глава регионального МЧС сообщил также, что к настоящему времени в 18 муниципальных образованиях области действует 46 пляжей.

В рамках повестки участники оперативного совещания обсудили исполнение показателей национального проекта «Здравоохранение» и профильной региональной программы, направленной на совершенствование системы оказания медицинской помощи. Среди задач областной программы – увеличение продолжительности жизни, повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, паллиативная помощь, решение кадровых вопросов, реализация государственной политики в сфере лекарственного обеспечения.

Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Вдовенко доложил, что в рамках областной программы совершенствуется материально-техническая база организаций здравоохранения, закупаются дорогостоящие лекарственные препараты, учреждения здравоохранения получают современное оборудование, организуется целевое обучение специалистов, применяются различные формы поддержки молодых медиков на местах. Как отметил замминистра, уровень освоения средств, выделенных в текущем году на реализацию программы, по итогам первого полугодия составляет 48,7%. По подавляющему большинству исполнения показателей программы, в том числе ключевому – продолжительности активной жизни людей, - рисков неисполнения нет.

Обсудили и ход реализации национального проекта «Здравоохранение». Здесь также хорошие прогнозы: по важнейшим показателям, таким как рост продолжительности жизни и снижение смертности, область планирует перевыполнить целевые значения. Даже в условиях пандемии в Самарской области предпринимались существенные усилия по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые являются основными причинами смертности. Особое внимание уделялось профилактике и раннему выявлению заболеваний, организации своевременной медицинской помощи, и это принесло результаты.

В 2021 году по поручению Президента России Владимира Путина стартовала программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная на пять лет. Сегодня эта работа продолжается в рамках национального проекта «Здравоохранение». В этом году в регионе возводятся 17 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий. В 42 подразделениях медицинских организаций проводится капитальный ремонт.

В рамках мероприятий по преодолению дефицита кадров особое внимание уделяется молодым специалистам: выпускники медицинских образовательных организаций, которые работают в медучреждениях региона по наиболее востребованным дефицитным специальностям, получают «подъемные» выплаты. Набирает обороты реализация программы льготной ипотеки для работников здравоохранения.

Виктор Кудряшов поручил тщательно контролировать исполнение показателей нацпроекта, уделять особое внимание кассовому освоению бюджетных средств, форсировать работу, прежде всего по таким направлениям, как создание единого цифрового контура и модернизация первичного звена здравоохранения.

Отдельно участники оперативного совещания рассмотрели ход капитального строительства социально значимых объектов, возводимых как в рамках национальных проектов, так и по региональным программам, на средства областного бюджета.

В этом году в области строится три детских сада и лыжероллерная трасса (нацпроект «Демография»), две школы в Самаре и Тольятти (нацпроект «Образование»), три дороги и аккумулирующий резервуар («Жилье и городская среда»), районная больница в Нефтегорском районе и детская инфекционная больница в Самаре («Здравоохранение»). Благодаря региональным программам возводится ФОК в жилом микрорайоне «Крутые ключи», ДОУ «Волжанка» (Самара), Первая очередь тольяттинской набережной, трансформаторная подстанция в Тольятти. На совещании подробно обсудили четыре объекта, где наметилось отставание от графика строительства, и меры по преодолению таких рисков.

Особое внимание участники оперативного совещания уделили работе Фонда капитального ремонта и вопросам замены лифтового оборудования. Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов, в 2022 году Фонд работает по двум направлениям. Первое – исполнение программ предыдущих лет: 2017-2019 и 2020-2021 годов. В соответствии с ними, должны привести в порядок более двух тысяч многоквартирных домов. План на текущий год – еще 810 домов. По информации министра, к настоящему времени заключено 2176 контрактов, по 900 МКД пройдут повторные торги. Завершены работы на 300 объектах. Министр подчеркнул, что в 2022 году число заключенных договоров и выполненных работ выросло по сравнению с 2021 годом. Растет и собираемость взносов на капремонт – более 98% самарцев являются дисциплинированными плательщиками.

Большое значение для стабилизации работы фонда и преодоления первоначальных трудностей имеют субсидии ФКР из региональной казны. Виктор Кудряшов отметил, что такой подход себя оправдывает и обеспечивает один из самых невысоких в ПФО размер взноса для граждан.

«Конечно, эта стратегия достаточно дорогостоящая, и она предполагает значительные объемы субсидий из областного бюджета. Если еще два года назад мы финансировали ФКР в размере 700 млн рублей, то в этом году объем субсидий уже 2,8 млрд рублей, - подчеркнул первый вице-губернатор. – Такие вливания, несмотря на то, что взнос за капитальный ремонт по-прежнему на треть ниже экономически обоснованного уровня, позволяют учитывать при формировании стоимости контрактов рост цен на строительные материалы и обеспечивать интерес подрядных организаций в заключении контрактов».

«Кроме того, нам удается ремонтировать те дома, по которым было отставание в предыдущие годы. Есть позитивная динамика, и мы рассчитываем, что в конце года мы не только выполним всю программу текущего года, но и многие люди, которые долго ждали капремонта, получат результат», - продолжил Виктор Кудряшов.

Председатель областного Правительства также сообщил, что значительные ресурсы ФКР в ближайшие годы направят на замену лифтового оборудования. На эти цели будет направлена существенная часть субсидии.

«Уже объявлены конкурсные процедуры, и в текущем году мы планируем заменить не менее трехсот лифтовых кабин. Еще 500 кабин поступят на склады, и уже в первом-втором квартале будущего года они будут заменены в домах, в которых лифты служат более 25 лет. Этому мы будем уделять постоянное внимание. На протяжении трех лет в областном бюджете предусмотрены значительные средства - 1,2 млрд рублей ежегодно - на решение этой задачи», - заключил Виктор Кудряшов.