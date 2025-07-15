Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре

107

В Правительстве Самарской области обсудили строительство продолжения набережной реки Волги в Самаре.

Актуальный проект, запланированный в границах улицы Вилоновской и II очереди набережной, первому вице-губернатору региона Михаилу Смирнову представила первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.

Проект строительства новой набережной, разработанный АО «ГК «ЕКС» по заказу администрации города, предполагает создание пешеходной эспланады со спусками и смотровыми площадками.

«Самара – город на Волге, и крайне важно развивать здесь современную инфраструктуру для комфортного отдыха горожан у воды. Продолжение набережной позволит соединить разрозненные участки и увеличить ее протяженность примерно на 1100 метров. Новая часть набережной станет смотровой площадкой не только на Волгу, но и на архитектурные ансамбли Жигулевского пивзавода и комплекса ГРЭС с новых, ранее не доступных ракурсов. Предполагаем, что история предприятий найдет отражение на территории общественного пространства. Например, обсуждаем концепцию Угольной галереи в память о доставке угля водным путем с барж»,

- рассказала первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.

Как отметила Юлия Ашуркова, на сегодняшний день выполнены инженерные изыскания, разработаны конструктивные и архитектурные решения, проект подключения к инженерным сетям. Далее проект строительства будет согласован со всеми заинтересованными организациями, у которых заключены договоры водопользования в этом районе.