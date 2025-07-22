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ООО «Самарские коммунальные системы» приступают к ремонту аварийного участка канализационного коллектора протяженностью 180 метров.
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По улице Ставропольской в Самаре ограничат движение транспорта

22 июля 2025 19:07
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ООО «Самарские коммунальные системы» приступают к ремонту аварийного участка канализационного коллектора протяженностью 180 метров.

В Самаре специалисты ООО «Самарские коммунальные системы» приступают к ремонту аварийного участка канализационного коллектора протяженностью 180 метров, проходящего по улице Ставропольской. 

В связи с этим с 7:00 23 июля до 23:59 20 сентября 2025 года будет ограничено движение на участке от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской.

На период производства работ автобусы маршрута № 9 следуют по скорректированной схеме. Перевозки осуществляются с объездом по Ташкентскому переулку – улице Черемшанской – улице Алма-Атинской и далее – по стандартному маршруту. При рейсах в обратном направлении для объезда используются те же улицы. 

По поручению департамента транспорта, с водителями компании-перевозчика ООО «Самара Авто Газ» проведен инструктаж о необходимости соблюдения временной схемы движения автобусов.

Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за доставленные неудобства и просит автомобилистов и пассажиров общественного транспорта заранее планировать свои поездки.

Теги: Самара

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