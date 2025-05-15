По программе «Формирование комфортной городской среды» в 8 дворах Самары завершено благоустройство

72

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Самаре ведется благоустройство 28 дворовых территорий. В настоящее время завершилось благоустройство 8 дворов в Ленинском, Куйбышевском и Советском районах. Старшие по домам, территориальные общественные самоуправления и инициативные группы жителей совместно с администрациями районов проводят приемку работ.



В Красноглинском районе благоустройство дворов по улице имени академика Н.Д.Кузнецова в границах домов №№3, 9 в поселке Управленческий, в квартале 3, у домов №№7, 6, 5 поселка Береза переходит в активную фазу. На территориях выполнена разработка грунта, устройство основания будущих площадок, установка бортовых камней. В ближайшее время подрядной организации предстоит установить скамейки, урны, опоры освещения и выполнить ремонт дворового проезда. Во дворах появятся детские площадки с игровыми комплексами, качелями, песочницей – всё на безопасном прорезиненном покрытии. Также здесь будут обустроены парковочные места и установлено ограждение.



В Октябрьском и Кировском районах подрядные организации ведут работы еще в 5 дворах. Во дворе домов 4, 6, 8 по улица Невской, на улице Ерошевского, 45 и Подшипниковой, 18 устанавливается детское оборудование, остается поставить ограждение спортивных площадок и сделать антитравматическое покрытие. В скором времени на улицах Невской и Ерошевского приступят к ремонту дворовых проездов и устройству парковочных карманов. Во дворе по улице Гвардейской, 19 в ближайшее время также внесут заключительные штрихи в благоустройство - установят недостающие элементы на детской площадке. А на улице Советской, 3, 5, 7 осталось уложить безопасное покрытие и заасфальтировать дорожку к детской площадке.

Фото: администрация Самары