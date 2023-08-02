По поручению Дмитрия Азарова в селе Верхняя Орлянка приведена в порядок территория возле памятника погибшим на фронте

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По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в селе Верхняя Орлянка Сергиевского района приведена в порядок территория возле памятника погибшим на фронте.



Информация о том, что памятник и прилегающая к нему территория находится в ненадлежащем состоянии, поступила от жителей села. Губернатор поручил главе Сергиевского района в кратчайшие сроки привести территорию в должный вид. Поручение было выполнено в этот же день.



Вопрос сохранения исторической памяти, памяти Героев Великой Отечественной войны и сегодняшних защитников Отечества – участников СВО находится на особом контроле Главы региона. Любое обращение от жителей, инициативы по увековечению памяти Героев прошлого и наших дней рассматриваются самым тщательным образом.



Важно, что благодаря инициативе неравнодушных жителей села Верхняя Орлянка территория возле памятника сможет преобразиться полностью. Уже в ближайшие дни глава района Анатолий Екамасов встретится с жителями села для обсуждения ее благоустройства. Реализовать идеи жителей возможно с помощью губернаторского проекта «СОдействие» или госпрограмм. В любом случае именно мнение жителей будет определяющим в этом вопросе, сообщает Глава Сергиевского района Анатолий Екамасов.