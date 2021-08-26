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По итогам всероссийского конкурса Отрадный и Сызрань получат грант на благоустройство территорий

26 августа 2021 18:42
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Новая идея благоустройства в Сызрани – это продолжение уже реализованного проекта «История на берегу трех рек», который стал победителем конкурса в 2019 году.

Сегодня, 26 августа, в рамках форума «Среда для жизни: город и вода» в Нижнем Новгороде подвели итоги Пятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

Отрадный получит грант на реализацию проекта по реконструкции улицы Победы. Этот город уже имеет успешный опыт реализации проекта-победителя «Отрадный парк». В нем появились площадки для скейтеров и роллеров, любителей воркаута, велодорожка, летняя эстрада, амфитеатр и визитная карточка парка – 36-метровое Колесо обозрения. Удалось также сохранить исторически сложившиеся памятные зоны – аллею памяти и «Самолет». Улица Победы заканчивается у парка. На ее протяжении предлагается обновить досуговую зону у Дворца культуры «Россия», сделать тихие зоны отдыха рядом с многоквартирными домами, обновить покрытие тротуара, продолжить озеленение улицы.

Новая идея благоустройства в Сызрани – это продолжение уже реализованного проекта «История на берегу трех рек», который стал победителем конкурса в 2019 году. В ходе общественных обсуждений концепции проекта «На берегу трех рек: продолжение истории» сызранцы предложили сделать новые уличные переходы, парковку вдоль проезжей части, спуски к воде, пешеходные и велосипедные дорожки, детскую площадку, понтон лодочной станции, смотровые площадки и зоны отдыха.

Благодаря победе во Всероссийском конкурсе и активному участию жителей Самарской области уже 8 проектов стали победителями, 5 из них претворены в жизнь: набережная в Октябрьске, сквер и набережная озера Ладное в Кинеле, проект «История на берегу трех рек» в Сызрани, «Парк 40-летия ВЛКСМ» в Жигулевске, «Отрадный парк» в Отрадном. Еще 3 – парк поколений в Октябрьске, парк на озере Крымское в Кинеле, парк «Молодежный» в Нефтегорске – будут сданы в этом году.

За последние три года в Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 1024 дворовых и 477 общественных территорий.  Активная работа по преображению городских пространств ведется под контролем Дмитрия Азарова.

 

Теги: гранты итоги конкурс

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