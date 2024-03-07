По искам прокурора суд обязал Фонд капремонта выполнить капитальный ремонт в 5 домах села Богатого

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Прокуратурой Богатовского района в связи с обращениями жителей с. Богатого проверено соблюдение некоммерческой организацией «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» требований жилищного законодательства при организации и проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства, а также сроков некоммерческой организацией «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» не обеспечена реализация региональной программы.

В результате в 2023 году не проведён капитальный ремонт 5 многоквартирных домов села Богатого.

Прокуратурой района в суд направлено 5 исковых заявлений о возложении обязанности на регионального оператора организовать проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Исковые заявления прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решений суда прокуратурой района взято на контроль.