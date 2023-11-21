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 Первый обильный снегопад в Самаре районные службы благоустройства встретили в полной готовности

21 ноября 2023 10:47
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 Первый обильный снегопад в Самаре районные службы благоустройства встретили в полной готовности

 Первый обильный снегопад в областном центре районные службы благоустройства, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН встретили в полной готовности. Ещё накануне по поручению Главы Самары Елены Лапушкиной во внутригородских районах мобилизованы необходимые ресурсы для борьбы с последствиями непогоды. 

Так, коммунальные службы сконцентрировали основные силы на уборке и обработке противогололедными материалами выходов из подъездов, придомовых территорий, тротуарных дорожек во дворах, внутриквартальных и дворовых подъездов, лестничных спусков, подходов и подъездов к социальным учреждениям, неразграниченных участков. На территориях задействована механизированная техника и ручной труд. 

По прогнозам синоптиков в течение дня ожидается мокрый снег, ледяной дождь. Работы будут продолжаться в усиленном режиме во всех районах города в соответствии с погодными условиями. Главы районов контролируют и координируют работу обслуживающих организаций на вверенных им территориях.

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