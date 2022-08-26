Первый этап строительства тольяттинской набережной будет завершен в этом году

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В четверг, 25 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти оценил ход строительства новой набережной в Автозаводском районе, появление которой жители города ждали несколько десятков лет. Уже сейчас общественной пространство на берегу Волги приобретает совершенно новые очертания. В этом году будет полностью завершен первый этап реализации масштабного проекта.

Напомним, с первых дней работы в должности руководителя региона Дмитрий Азаров поставил задачу – благоустроить и придать современный облик набережным во всех городах региона на Волге. Так современные пространства для комфортного отдыха, кроме областной столицы, уже появились в Сызрани, Октябрьске и Жигулевске. Работы в Тольятти начались в 2021 году. Они разделены на несколько этапов. Первый будет заершен уже осенью.

В рамках реализации проекта благоустройства первой очереди тольяттинской набережной восстановлены гидротехнические сооружения, сделано берегоукрепление, проведены все инженерные коммуникации. Уже выполнена значительная часть работ по обустройству всех трех уровней общественного пространства.

Генеральный директор ГК «Волгатрансстрой» Вячеслав Сонин рассказал, что на новой набережной создан амфитеатр. А уникальность проекта состоит в наличии 700-метрового сухого фонтана, на который будут проецироваться различные изображения и видео. Все соответствующее оборудование уже установлено, впереди – пусконаладочные работы.

«На верхнем ярусе набережной уже оборудована большая спортивная зона: площадки для волейбола, баскетбола, большого и настольного тенниса, воркаута, скаллодром и скейт-парк. Оборудованы места для отдыха. Появятся скульптурные композиции, например, стелла Ладьи. В нижней части набережной – променад с устройством не только пешеходных тротуаров, но и дорожек для велосипедистов. Предусмотрена большая парковка для жителей города», – рассказал Вячеслав Сонин.

Дмитрий Азаров во время осмотра выполненных работ оценил вид на Волгу со спортивной площадки. «Потрясающе! Нигде такого в России, если не сказать, что в мире, ничего подобного не видел. Открывается замечательный вид», – подчеркнул Губернатор.

При этом, руководитель области обратил внимание Главы города Николая Ренца на необходимость установки дополнительных малых архитектурных форм.

Здесь же будет установлена и большая детская площадка, которая будет отличаться от всех существующих в городе. Она будет стилизована под старинную деревню. А в следующий летний сезон будет оборудован городской пляж: планируют сделать удобные спуски к воде, установить зонтики, шезлонги, раздевалки и другое оборудование, необходимое для комфортного пребывания на волжском берегу.

Вячеслав Сонин добавил, что клумбы уже готовы к посеву многолетних цветов. К высадке приступят тогда, когда спадет жара, иначе растения погибнут. Газоны уже засеяли травой, в ежедневном режиме осуществляется автополив.

Во время проектирования набережной свои пожелания высказывали жители города. Все они были учтены. «Я здесь была, когда только начиналась грандиозная работа. И сегодня, видя результаты, я понимаю, что нет предела человеческим идеям, человеческой мысли, нет предела силе, энергии, людям, которые все это обустроили. Ту задачу, которую поставил Дмитрий Игоревич Азаров, дав обещание жителям нашего города, что будет здесь красивейшая набережная, выполняется. Я искренне верю, что будут радоваться жители не только всего города Тольятти, сюда будут приезжать все жители региона и гости нашей области», – поделилась своими впечатлениями депутат Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева.

«Я был и в Казани, и в Нижнем Новгороде, и в нашей столице областной, и уверен, что это общественное пространство станет самым лучшим и ярким. Наш Автозаводский район просторный, с огромными улицами, и эта набережная является олицетворением этого простора. Сегодня уже можно представить, какой она будет, когда обретет свой окончательный вид, когда у нас появятся малые формы, фонтан, – добавил депутат Самарской губернской думы Владимир Бокк. – Большое спасибо Губернатору, который сказал, что здесь будет лучшая набережная. И, я уверен, так и будет, в этом нет никаких сомнений».

Подводя итоги осмотра, Губернатор выразил уверенность в том, что ожидания людей в полной мере соответствуют масштабам стройки. «Я обещал жителям города, что мы непременно сделаем набережную, даже несмотря на все сложности, непростую экономическую ситуацию. Нам то ковид подрезал экономическую основу, которую мы создали, то несправедливые санкции в отношении нашей страны, которые, конечно, влияют на экономику нашего промышленно развитого региона и, в первую очередь, на крупнейший трудовой коллектив АВТОВАЗ. Но, как и обещал, мы движемся намеченным курсом, я не отказываюсь от своих слов и от планов, которые мы согласовали с жителями Тольятти», – заявил Дмитрий Азаров.

Процесс строительства нового современного общественного пространства находится под пристальным вниманием руководителя области и неравнодушных жителей города, которые наблюдают, как исполняется их многолетняя мечта.

«Ударными темпами строим набережную. И первый этап в этом году, как мы и договаривались, будет сдан, – подчеркнул Губернатор и отметил, что впереди предстоит не менее масштабный объем работ. – Это очень непростой с точки зрения проектирования, инженерных решений объект. Здесь идет перекладка сетей: ливневых стоков, водоотведения, водоснабжения, энергетической инфраструктуры. Кстати, инженерная подготовка будет работать не только на саму набережную, но и на нужды города. Конечно же, решаются вопросы транспортной доступности».

На набережной продумано все для людей всех возрастов и поколений – от мала до велика, для людей с ограничениями по здоровью. «Здесь все продумано так, чтобы эта набережная, это грандиозное общественное пространство радовало тольяттинцев и всех гостей нашего региона десятки лет. Это большой шаг вперед по развитию города», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что строительство новой набережной продолжится и в следующем году. «Здесь предстоит завершить все работы. Главное сделано: стенка построена, и набережная, как гидротехническое сооружение, уже состоялась. Мы защитили береговой склон. Конечно, предстоит большая работа по благоустройству, отладке уникальной системы фонтанов и освещения. Такого нет нигде. 700 метров непрерывного, так называемого «сухого» фонтана – это, уверен, будет настоящей фишкой нашей тольяттинской набережной. Сюда будут приезжать люди просто для того, чтобы это увидеть, насладиться волжским простором Жигулевского моря, гостеприимством жителей Тольятти и той красотой, которую мы вместе создаем. Буду счастлив, когда мы все работы завершим. Но и сейчас я вижу, что все получается, как задумали. И конечно, меня это вдохновляет на новые свершения. Уверен, что несмотря на все препоны и сложности, которые нам создают, и город Тольятти, и Самарская область будут двигаться опережающими темпами», – резюмировал Глава региона.