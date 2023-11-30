парки Самары готовят к Новому году

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Сегодня в парке Дружбы рабочие занимались монтажом искусственной ели. Всего на объектах МАУ «Парки Самары» будет 10 елочных комплексов.

Украсят иллюминацией, игрушками и естественно растущие на территориях парков хвойные деревья.

Новогодняя атрибутика появится в парках «Воронежские озера», им. Юрия Гагарина и др. С 30 ноября работы по сборке праздничного комплекса стартуют в парке Победы, а 1 декабря елку разместят в парке им. 50-летия Октября (парке Металлургов).

Праздничное настроение в парке им. Гагарина уже создает искусственная ель, которую установили рядом с пунктом проката коньков. Сюрпризом для самарцев станут необычные елочные игрушки - в парке планируются украшения в виде игрушечных домиков.

Отметим также, что в этом году горожан будут встречать на 4 парковых катках – они дополнят досуговые площадки в парках им. Гагарина, Дружбы, Победы, Металлургов.