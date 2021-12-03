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Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря

3 декабря 2021 10:22
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Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря

Торжественное открытие скульптурной композиции выдающемуся самарцу приурочено к его 150-летнему дню рождения.

 3 декабря ее  доставят в областную столицу. Все нюансы, предшествующие открытию, обсудили на очередном совещании «головкинского оргкомитета» в Доме Архитектора под председательством депутата Государственной Думы РФ, координатора партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Александра Хинштейна.

В обсуждении приняли участие — министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, главный архитектор Самары Игорь Галахов, заместитель председателя городской думы Сергей Рязанов, а также историки, общественники и краеведы.

Идея установить памятник Константину Головкину в Самаре принадлежит Александру Хинштейну. Он привлек на эти цели средства из внебюджетных источников. Эскиз, который этим летом компетентное жюри вместе с жителями Самары выбрали за основу, серьезно доработан и усовершенствован, приближен к реальному образу Головкина. Именно в таком решении московский скульптор Николай Жуков отлил памятник в бронзе. Кроме того, выбрано место его установки – ул. Ленинградская, «самарский Арбат»

Николай Жуков окончил факультет скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества. За годы сотрудничества реализовал ряд крупных проектов как в России, так и за рубежом.

«Сегодня мы определились с датой открытия скульптурной композиции. 17 декабря — это как раз день рождения Константина Павловича по старому стилю. Место также символично – рядом с домом №72 на ул. Ленинградской, недалеко от дома, где он жил»,- прокомментировал Александр Хинштейн.

На торжественное открытие пригласят не только участников оргкомитета, самарских историков и краеведов, но и членов жюри по выбору памятника, среди которых генеральный директор Государственной Третьяковской Галереи Зельфира Трегулова, художественный критик Милена Орлова и известный скульптор Ольга Хан. Однако самыми почетными гостями на открытии памятника станут потомки Константина Головкина. У выдающегося самарца есть внучка Марина Всеволодовна Головкина, которая живет в Москве и является архитектором (окончила МАРХИ).

Гостей пригласят отправиться из Москвы в Самару в специальном «головкинском вагоне» фирменного поезда №9/10 «Жигули». Интерьер каждого купе раскрывает одну из граней личности Константина Головкина: пассажиры могут совершить путешествие в купе «Купец», «Меценат», «Архитектор», «Яхтсмен», «Художник», «Автомобилист», «Фотограф» и «Путешественник».

Благоустройство территории рядом с памятником взяла на себя администрация Самары. Пространство вокруг скульптурной композиции преобразиться в гармоничной дизайн-концепции.

После совещания Александр Хинштейн посетил Самарский художественный музей, где полным ходом идет подготовка к открытию выставки картин знаменитого самарца «Константин Головкин «Любимой Самаре…». Выставка включает разделы, отражающие различные «ипостаси» личности Головкина: Головкин как организатор художественного кружка в Самаре и устроитель выставок самарских художников; Головкин — основатель самарской пейзажной школы; Головкин как музейный строитель — основатель коллекции Самарского художественного музея; Головкин как автор проекта знаменитой «Дачи со слонами». На экспозиции будут представлены живопись и графика художника 1880‑х — 1910‑х гг.

Это одно из многочисленных мероприятий, которые проводятся в этом юбилейном для Головкина году.

«Константин Павлович Головкин — один из тех людей, которыми мы по праву должны гордиться. Это человек удивительной энергии, совершенно разносторонних интересов, талантов и дарований. Он привнес в Самарский регион очень много нового, став первопроходцем в разных направлениях: от искусства до управления новым для XIX века транспортным средством — автомобилем. Один из самых ярких объектов, доставшихся нам в наследство от Головкина, является Дом со слонами. Увековечить память Константина Павловича очень важно, чтобы современники знали и помнили этого яркого и самобытного человека, которого именовали «самарским Леонардо»», — резюмировал Александр Хинштейн.

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