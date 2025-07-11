«Опорную» дорогу к селу Богатое приведут к нормативу в 2025 году

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В Богатовском районе стартовал ремонт автодороги регионального значения Богатое — «Самара — Оренбург», ведущей к районному центру – селу Богатое. Участок протяженностью 10 км приведут в нормативное состояние по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Богатое – «Самара – Оренбург» соединяет село Богатое с федеральной автодорогой М-5 «Урал» (подъезд к городу Оренбург). Дорога входит в перечень участков опорной сети Самарской области. Ежедневно по ней передвигается более 21 тысячи транспортных средств.

Трасса востребована как у транзитного транспорта, так и у местных жителей. По ней пролегают маршруты общественного транспорта, а также школьных автобусов. Кроме того, дорога является туристическим маршрутом, так как ведет к множеству рыбных озер на территории района.

«Дорога была не в очень хорошем состоянии — ямочность и колейность на участках. Сотрудники ГИБДД неоднократно указывали на необходимость ремонта, поскольку по дороге проходят школьные маршруты. Еще по ней жители ездят в Самару и Оренбург. Все очень ждут завершения ремонта. Надеемся, что новое дорожное покрытие прослужит долго», – отметил заместитель главы администрации Богатовского района Андрей Сальников.

В начале июля дорожники приступили к фрезерованию дорожного полотна. Затем начнется укладка асфальтобетонной смеси. Кроме того, контрактом предусмотрены работы по укреплению обочин, ремонту водопропускных труб и приведению в нормативное состояние моста через реку Самару. В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет установлено барьерное ограждение, заменены дорожные знаки. На финальном этапе на отремонтированном участке нанесут разметку термопластиком.

Всего в 2025 году будет обеспечен ввод 4 участков опорной сети протяженностью 53 км, в том числе автодорог Похвистнево-Клявлино в Похвистневском районе, «Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки» — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района в Кошкинском районе и Московского шоссе в Самаре.

Дорогами опорной сети являются значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения, с помощью которых обеспечивается бесперебойное движение транспортных средств и транспортная связанность территорий страны с учетом основных социально-экономических запросов населения.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина до 2030 года в стране должно быть приведено к нормативу не менее 85% опорной сети дорог в регионах. В Самарской области расположено более 1,5 тысяч «опорных» дорог, из них 875 км – это трассы федерального значения и 647 км – региональные дороги.