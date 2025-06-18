Оформление чаш фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Самаре выполнено на 70%

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В рамках реконструкции фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Самаре подрядная организация использует для оформления чаш гранит Красногорского месторождения. В настоящее время подрядчик выполнил 70% отделочных работ.

17 июня глава города Самара Иван Носков проверил ход реконструкции фонтана.

«Фонтан самый большой в Самаре, его преображения с нетерпением ждут все горожане. Важно, чтобы работы были выполнены качественно, с учетом архитектуры сооружения и планировки площади, на которой он расположен. Сейчас, когда работы вышли на заключительный этап, подрядчику важно максимально ускориться и не создавать прецеденты для увеличения срока работ. После завершения реконструкции фонтана территория всей площади также должна преобразиться, дал поручение просчитать дополнительный ремонт тротуарной плитки, ограждения и подпорной стенки»,

– рассказал глава города Самара Иван Носков.

На объекте на 50% выполнен монтаж наружных сетей водоснабжения и канализации, параллельно ведется установка системы автоматического управления фонтаном, который будет работать в разных режимах.

Подготовлен фундамент для установки опор аудиосистемы, на 90% завершена инженерная подготовка фонтана, в том числе монтаж системы вентиляции.