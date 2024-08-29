Нон-стоп работы по дорожному нацпроекту: обновляют два участка улицы Самарской

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В историческом центре Самары продолжаются работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Так, улицу Самарскую приведут в порядок на двух участках: в границах улиц Затонной и Некрасовской, а также от улицы Полевой до улицы Красноармейской, пропуская отрезок автодороги, где в настоящее время не осуществляется движение транспорта.

В ходе ремонта работы организованы методом больших «карт»: поквартально уже укладывают верхний слой покрытия проезжей части, по всей ее ширине. В ночь на 28 августа асфальтоукладочный комплекс стартовал от улицы Ярмарочной в направлении улицы Маяковского, и далее устройство дорожного полотна продолжилось в обратном направлении, с последовательным захватом всех четырех полос.

В период ремонта полностью проезжую часть не перекрывают, и у водителей личного и общественного транспорта есть возможность пользоваться свободными полосами.

Укладке предшествовали фрезерование старого покрытия, замена люков смотровых и дождеприемных колодцев, с их поднятием на проектную высоту, а также непосредственно перед работами с асфальтобетоном выполнена очистку основания дороги.

После организовали розлив битумной эмульсии для лучшей адгезии. На объект доставляем смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем.

Качество подготовки участка, температурный режим, при котором укладывается и затем уплотняется асфальтобетон, и соблюдение других нормативных показателей – на контроле, прежде всего, специалистов МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство».

Кроме того, в результате ремонта рассчитывают минимизировать случаи воровства крышек люков. Теперь они с запорным механизмом.

Отметим, что на улице Самарской в этом сезоне обновят и тротуары на 330 кв. м, где покрытие наиболее разрушено. На таких участках установят и новые бордюры.