Надземный пешеходный переход появился на Московском шоссе

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Новый надземный пешеходный переход на Московском шоссе открыл свои двери для жителей Самары.



Напомним, к устройству 120-ти метрового инженерного сооружения над проезжей частью Московского шоссе, в районе 10-го квартала поселка Мехзавод, приступили осенью 2021 года, по просьбам жителей, работников завода «Салют» и родителей школьников, расположенных рядом учебных заведений.



На сегодняшний день - это самый длинный крытый пешеходный переход из алюминия в стране и уникальный арт-объект.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области