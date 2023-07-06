На ж/д станции Кинель впервые внедрили комплекс компьютерного зрения

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Компания «Транс-Телематика» (входит в концерн «Телематика») совместно с АО «НИИАС» разработала комплект оборудования комплекса компьютерного зрения для контроля занятости сортировочных путей в рамках проекта «Цифровая железнодорожная станция». Впервые им оснастили одну из самых «цифровых» станций железной дороги в России – Кинель в Самарской области. Комплекс обеспечит бесперебойную работу станции, поможет повысить ее пропускную способность и быстрее формировать составы.

Сортировочные станции – ключевая площадка железнодорожной сети, где формируются составы. Они состоят из десятков путей, по которым в сутки проходят тысячи вагонов.

Эффективность работы станций зависит от полноты и своевременной заполняемости путей сортировочного парка. Для улучшения этих параметров был разработан комплекс контроля занятости сортировочных путей.

Видеокамеры и датчики комплекса, установленные на станции, с помощью разработанных АО «НИИАС» алгоритмов обработки изображений определяют местоположение вагонов и скорость их движения, а также отслеживают изменения продольного профиля железнодорожных путей сортировочного парка. На основании этих данных, повышается скорость и безопасность формирования составов, улучшается заполняемость путей парка.

«Система контроля занятости сортировочных путей как одна из составляющих масштабного проекта ОАО «РЖД» «Цифровая железнодорожная станция» помогает повысить эффективность существующей железнодорожной сети, скорость и прогнозируемость сроков прибытия грузов за счет оптимизации сортировки вагонов на станции. Полное заполнение путей парка позволит станции работать динамичнее, увеличится пропускная способность, минимизируются простои вагонов, а благодаря контролю скорости, уменьшится повреждение вагонов при роспуске составов и повысится безопасность на сортировочной станции», — отметил генеральный директор компании «Транс-Телематика» Александр Овлашенко.

Комплекс компьютерного зрения для контроля занятости сортировочных путей разработан АО «НИИАС» – ведущим институтом холдинга «РЖД» при производственно-технологическом сотрудничестве с компанией «Транс-Телематика». В дальнейшем возможно тиражирование комплекса на других важнейших сортировочных станциях сети ОАО «РЖД».