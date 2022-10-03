На Южном мосту в Самаре стартует ремонт

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Мэрия Самары поделилась в сети информацией об ограничении движения на Южном мосту. Причина – ремонт деформационных швов на путепроводе «Аврора». Работы продлятся с 3 по 10 октября 2022 года.

Южный мост, построенный ещё в 1974 году, соединяет Железнодорожный и Куйбышевский районы города. Выход на мост осуществляется с улицы Авроры и переходит в Южное шоссе на левом берегу реки Самара. По нему идет основной поток транспорта, выезжающего из города в южном направлении. В 2015 году стало известно, что состояние мостового перехода и всего путепровода «Южный» не соответствуют требованиям безопасности дорожного движения.

В 2017 году мост начала ремонтировать ПСК «Волга». Сумма контракта – свыше полумиллиарда рублей. Три года спустя компания подала иск о собственном банкротстве.

По словам самарцев в настоящее время проезд через деформационные швы для подвески любого транспортного средства - настоящее испытание на прочность. Впрочем, как и для нервной системы водителя. Даже на скорости в 20 км/ч в салоне стоит такой грохот, будто бы автомобиль угодил в глубокую яму, пишет ГТРК Самара.