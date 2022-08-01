На въезде в Сызрань завершили укладку дорожного покрытия

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Благодаря реализации дорожного нацпроекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области к нормативу приводят въезд в городской округ Сызрань и подъезд к центральной Сызранской районной больнице.

Строители завершили укладку верхнего слоя дорожного покрытия на участке км 0+000 - км 3+400 автомобильной дороги «Урал» - Варламово - Сызрань.

Напомним, проектом предусмотрено обновление конструктивных слоев дорожной одежды, дорожного покрытия в соответствии с новым ГОСТом, укрепление обочин щебнем с асфальтогранулянтом, ремонт водопропускных труб и обустройство техническими средствами дорожного движения. Установят дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное и пешеходное ограждения.

На остановках общественного транспорта обустроят заездные карманы и автономное освещение на солнечных батареях, на пешеходных переходах устроят пандусы и тактильную плитку для движения маломобильных групп. Разметку нанесут термопластиком.

Кроме того, в составе автомобильной дороги «Урал» - Варламово – Сызрань, на км 1+751 ремонтируют мост через реку Крымза.

Отметим, в прошлом, 2021 году, на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», в Сызранском районе в нормативное состояние привели участок автомобильной дороги «Урал» - Сызрань2 км 0+000 - км 2+950, от федеральной трассы М5 «Урал» до границы города Сызрани, который также является одним из основных въездов в районный центр.

Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили — задачи, которые ставит Глава региона Дмитрий Азаров.