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На въезде в Хворостянский район подключили долгожданное уличное освещение

15 сентября 2021 16:34
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В рамках капремонта дороги «Осинки - Приволжье» - Хворостянка, строители установили 91 опору наружного освещения, выполнили монтаж 153-х светильников.

Во вторник, 14 сентября, в Хворостянском районе Самарской области подключили долгожданное уличное освещение на участке автомобильной дороги «Осинки - Приволжье» - Хворостянка, протяженностью более 3-х километров.

С просьбой обустроить освещение и тротуары на участке км 45+000 - км 47+745 дороги, по которой осуществляется въезд в село Хворостянку, местные жители обратились 21 января этого года к Дмитрию Азарову, во время выездного совещания по реализации стратегии социально-экономического развития муниципалитета и реализации национальных проектов.

«Все намеченное здесь мы обязательно реализуем при поддержке людей. Только слаженная работа, объединение усилий всех обеспечат нам выполнение задач, улучшение жизни людей», — подчеркнул Глава региона, подводя итоги зимнего совещания. К осени текущего года все поставленные задачи и поручения выполнены.

В рамках капитального ремонта региональной автомобильной дороги «Осинки - Приволжье» - Хворостянка, строители установили 91 опору наружного освещения, выполнили монтаж 153-х светильников. В настоящее время завершаются работы по обустройству тротуара вдоль проезжей части.

Благодаря системной работе губернатора по обеспечению опережающего финансирования из федерального бюджета, стало возможным увеличить объем средств, направляемых на капитальный ремонт дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Дополнительно, в апреле текущего года на эти цели выделили 1,3 млрд рублей и общая сумма увеличилась с 4,7 до 6 млрд рублей.

Из этих средств на ремонт автодорог на юго-востоке области направили 300 млн рублей, в том числе на капитальный ремонт дороги «Осинки- Приволжье» — Хворостянка - 30 млн рублей.

Хворостянский район занимает передовые позиции по многим направлениям социально-экономического развития. Добиваться результатов позволяет плодотворное взаимодействие местной администрации и граждан, внимание областных властей к нуждам сельчан.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

 

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