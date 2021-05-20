На улице Куйбышева устанавливают новые фонари и переносят воздушные линии под землю

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Улица Куйбышева вновь преображается. На этот раз планы по благоустройству начали реализовывать с модернизации системы освещения.

В настоящее время постепенно выполняется демонтаж старых металлических опор, после чего идет установка новых фонарей – они монтируются на металлические опоры с декоративными элементами из чугунного литья. Работы ведутся муниципальным предприятием «Самарагорсвет». Ежедневно в локациях трудятся 8 специалистов. Только на установку одной опоры уходит порядка 3-х часов. Обновление системы освещения запланировано на участке от улицы Шостаковича до площади Революции. Так, сегодня работы производились в районе Струковского парка. 10 опор уже поменяли. Всего будет заменено 72 по обеим сторонам улицы Куйбышева.

Параллельно организованы земляные работы в целях переноса существующих воздушных линий освещения в подземные коммуникации. Прокладка кабелей подземным способом позволит обеспечить надежную защиту сетей от внешнего механического воздействия. Весь кабель будет изолирован в гофре.

Специалисты отмечают, что мероприятия необходимо выполнять с ювелирной точностью.

Также по аналогии с опорами освещения летом предстоит замена старых железобетонных опор контактной сети, обеспечивающей движение троллейбусов.

Фото: администрация Самары