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На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта в связи с реконструкцией теплосетей

13 мая 2025 23:05
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В Самаре началась подготовка к следующему отопительному сезону.

В Самаре началась подготовка к следующему отопительному сезону. В связи с необходимостью проведения работ по реконструкции теплотрасс на участках четырех улицах вводится временное ограничение движения транспорта: 

- с 6:00 14 мая до 23:59 31 августа – на улице Рабочей, от дома № 68 по улице Агибалова до улицы Никитинской и на улице Чапаевской, от улицы Льва Толстого до улицы Красноармейской; 

- с 6:00 14 мая до 23:59 30 сентября – на улице Первомайской, от улицы Больничной до проспекта Ленина и на улице Некрасовской, от улицы Самарской до улицы Садовой.

Подробнее с временными схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Ресурсоснабжающая организация – Самарский филиал ПАО «Т Плюс» – приносит извинения за временные неудобства, обращает внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои поездки и просит жителей города с пониманием отнестись к комплексу работ, направленных на обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона 2025-2026 года.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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