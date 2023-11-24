На уборке снега с автомобильных дорог регионального значения круглосуточно задействовано более 300 единиц техники

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Дорожные службы Самарской области в усиленном режиме работают над устранением последствий обильного трехдневного снегопада. С начала ноября только в Самаре выпало 86,4 мм осадков в виде дождя и снега, что составляет 187,8% от нормы. Высота снежного покрова превысила 16 см.



На текущей неделе зимнее содержание региональных трасс в Самарской области и прилегающих к ним территорий круглосуточно осуществляло до 323 снегоуборочных машин. Прошедшей ночью на региональных трассах в Самаре работало 82 единицы техники, в том числе ротор и лаповый снегопогрузчик, осуществляющие уборку снежных валов с проезжей части. В результате вывезено более 500 тонн снега. Также для уборки тротуаров и площадок остановок общественного транспорта привлечено свыше 50 дорожных рабочих.



Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефону диспетчерской службы ГКП Самарской области "АСАДО" : +7(846)268-41-41.