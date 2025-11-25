На трассе Самара – Оренбург до а/д Самара – Волгоград завершается ремонт моста через реку Чёрную

154

Движение по обновлённому сооружению откроют до конца ноября. Это позволит восстановить прямое транспортное сообщение между Самарой и населенными пунктами Волжского района.



Мост входит в опорную сеть дорог региона, обеспечивая выезд из Самары в направлении Оренбурга и выход на сеть федеральных трасс. Это основной маршрут для более чем 8 тысяч жителей поселка Рощинский и ближайших к нему населенных пунктов.



Капитальный ремонт начался весной 2025 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для этого сооружение было полностью закрыто для движения транспорта. Сейчас готовность объекта — более 90%. Специалисты завершают установку дорожных знаков, барьерных ограждений и благоустройство территории.



В ходе обновления:



- полностью заменены опоры и балки пролетных строений, устроено новое мостовое полотно и дорожная одежда на подходах к мосту



-проезжая часть расширена с 7,5 до 10 метров, что позволит повысить безопасность для всех участников движения.

«Мы выполнили замену всех конструкций — от свайных оснований до мостового полотна. Это непростой объект, поскольку рядом проходит коридор коммуникаций, включая нефтепровод, что исключало возможность устройства объездных путей», - отметил директор подрядной организации Руслан Каримов.



Также на мосту впервые установлены локальные очистные сооружения, предотвращающие попадание загрязненных стоков в реку.