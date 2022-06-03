На самарские пляжи завозят спецоборудование 

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Порядка 1400 единиц оборудования – наготове: на самарские пляжи начали завозить элементы благоустройства, включая новые.



Официальное открытие купального сезона намечено на 15 июня. Подрядчик нацелен на то, чтобы к этому времени все подготовительные работы были закончены.



По информации подрядчика, в этом году в зонах пляжного отдыха установят порядка 1 400 единиц специализированного оборудования (включая буйки и баки для сбора мусора). Те, что нуждались в ремонте или покраске, заблаговременно привели в порядок. Из общего количества 221 единица – это абсолютно новые элементы благоустройства, закупленные в текущем году. При этом их назначение осталось прежним.

Специалисты просят отдыхающих соблюдать чистоту, не оставлять после себя мусор, выбрасывать его в предназначенные для этого емкости. Сбор мусора будет осуществляться не реже 2-х раз в день, а при большой антропогенной нагрузке кратность уборки увеличится.

Фото: администрация Самары