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На путепроводе «Аврора» и мосту «Южный» начался ремонт по дорожному нацпроекту

2 апреля 2023 10:15
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на путепроводе «Аврора» и мосту «Южный» начался ремонт по дорожному нацпроекту

1 апреля раньше изначально запланированного срока в Железнодорожном внутригородском районе начали приводить в порядок путепровод в створе улицы Авроры и мост «Южный». Эти объекты считаются въездными «воротами» в город. Мэрия должным образом отреагировала, прежде всего, на многочисленные обращения жителей по поводу состояния дорожного полотна и частых пробок. Глава Самары Елена Лапушкина поручила включить объекты значимой дорожной инфраструктуры в перечень первоочередных для обновления в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Основной объем работ постараются выполнить оперативно, поскольку предстоит сезон перевозок по садово-дачным маршрутам. Также на религиозные праздники для горожан будут организованы автобусные рейсы к кладбищам, и часть маршрутов тоже пролегает через мостовой переход.

Протяженность проезжей части, подлежащей ремонту в границах моста, – 490 метров, в границах путепровода – 650 метров. Площадь работ составит 7 028,4 квадратных метра и 8 877,6 «квадратов» – соответственно. 

«Фрезерование изношенного слоя покрытия начали с путепровода, в направлении «из города». Сложности есть: они связаны с транспортным потоком, а также с большим количеством пролетов сооружений и частыми переходами установки для фрезерования, – рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара “Дорожное хозяйство” Кирилл Рябов– Напомню, что ранее, в 2017 году, мост и путепровод ремонтировали комплексно. Тогда было организовано множество видов работ, включая замену опор и пролетов моста. На сегодняшний день конструкции, гарантия на которые продолжается в течение 8 лет, находятся в удовлетворительном состоянии. Пешеходная зона вдоль мостового перехода в дополнительных работах также не нуждается. А действие гарантии на дорожное покрытие закончилось по истечении 5 лет. Учитывая колоссальную эксплуатационную нагрузку и состояние проезжей части, полотно приведут в порядок по всей ширине».

Отметим, что с момента завершения комплексного ремонта мостовой переход не переставал находиться под пристальным вниманием и специалистов, и горожан. В последние годы подходы к деформационным швам ремонтировали с применением литого асфальтобетона. Но это лишь временная мера – поддерживающая. Чтобы избавить автомобилистов от неудобств, было принято решение о производстве более масштабного ремонта. Мост «Южный», а вместе с ним и путепровод «Аврора» были дополнительно включены в перечень объектов для обновления (в ходе корректировок перечня в 2023 году).

«Чаще всего дорожные пробки были из-за разрушения подходов к деформационным швам, и именно на это поступало наибольшее количество жалоб автомобилистов. Также местами возникли колейность и ямочность. В текущем году дорожное полотно подрядчик, с которым заключен муниципальный контракт, полностью обновит, применив высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон – смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. При этом особое внимание будет уделено локациям с деформационными швами, в том числе уровню покрытия. Все будет сделано в одной плоскости, без выступов, максимально ровно, чтобы движение было комфортным, стыки при этом не чувствовались и автомобили не подскакивали, проезжая через швы. К швам подойдут той же смесью, которая будет использоваться при укладке по всему ездовому полотну», – сообщил заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панферов

«Прежде, чем укладывать новое асфальтобетонное покрытие, необходимо выполнить ряд технологических операций. После фрезерования на путепроводе в течение нескольких рабочих смен будет идти подготовка основания. Предстоит отработать все стыки, подходы к деформационным швам, примыкания к системе дренажа, ливневой канализации. В это время другие специалисты будут фрезеровать мост «Южный», – прокомментировал начальник участка ООО «НПФ «XXI Век» Тимофей Глухов.

Условиями муниципальных контрактов определено, что в ходе ремонтных работ по нацпроекту на 100% должны использоваться новые материалы и наилучшие технологии, входящие в соответствующий Реестр.

«Так, смесь ЩМА-16, которую применят при ремонте моста и путепровода, – один из таких современных материалов. Его преимущество в большей степени зависит от включения кубовидного узкофракционного щебня. Поэтому «скелет» покрытия будет намного прочнее, долговечнее. Гарантия – 5 лет», – добавил Сергей Панферов.

По согласованию с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации Самары подрядчик начал работы в выходной день, поздним вечером, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. С этой же целью продумана схема организации дорожного движения. Принято решение, что полного перекрытия моста «Южный» и путепровода «Аврора» не будет. Движение организуют по свободным полосам. Более подробно об этом – на официальном сайте Администрации Самары по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/42496/.

 

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