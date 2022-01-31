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На продолжение реставрации клуба Дзержинского в Самаре направят 93,4 млн рублей

31 января 2022 13:21
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На продолжение реставрации клуба Дзержинского в Самаре направят 93,4 млн рублей

Самара получит деньги на продолжение реконструкции клуба имени Дзержинского. Средства на реставрацию здания, которое находится на пересечении улиц Пионерской и Степана Разина, выделят из федерального бюджета. Министерство культуры РФ занялось поиском подрядчика для проведения работ. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в здании необходимо привести в порядок фасады, оконные конструкции и потолки. Кроме того, нужно смонтировать систему отопления и провести пуско-наладочные работы. Срок выполнения — до 30 июня 2023 года.

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 93,4 млн рублей. Сейчас идет процесс подачи заявок. Итоги электронного аукциона подведут в середине февраля 2022 года.

Напомним, после реставрации в клубе имени Дзержинского хотят открыть музей истории самарской полиции, пишет Самара-КП.

 

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