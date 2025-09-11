На Обводном шоссе Тольятти началось устройство нового дорожного полотна

70

На Обводном шоссе Тольятти по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» началось устройство нового дорожного полотна. Работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонной смеси стартовали с участка дороги от федеральной трассы М-5 «Урал» до села Васильевка протяженностью 4 км.

В этом году нижний слой дорожного полотна будет уложен на участках общей протяженностью более 10 км. В настоящее время подрядной организацией к асфальтированию также готовится участок от Васильевки до городского кладбища. На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части. Также специалистами начато устройство разворотной петли в районе улицы Новозаводской.

Капитальный ремонт Обводного шоссе начат в августе 2025 года и рассчитан до 2027 года. Общая протяженность ремонта составит 12,15 км, исключая основные пересечения.

Государственным контрактом на капремонт трассы предусмотрен целый комплекс работ, в том числе уширение проезжей части, усиление основания, строительство тротуаров, устройство освещения, также запланирована реализация ряда технических решений для отвода воды с автодороги.

Обводное шоссе, которое является одним основных выездов из Тольятти, входит в опорную сеть Самарской области. Ежедневно по ней проезжает порядка 40 тысяч автомобилей. 10 сентября ход выполнения работ поверил мэр города Илья Сухих совместно с общественными активистами.

«Графиком работ на 2025 год предусмотрено устройство выравнивающего слоя асфальта только на первом из трёх вошедших в капремонт участков. Но подрядчик ООО «ДСК Трансстрой» ставит перед собой более сложную задачу — закрыть нижним слоем первый и второй этапы. Это позволит эксплуатировать дорогу в зимний период, чтобы с наступлением благоприятных погодных условий вернуться к асфальтным работам по верхнему слою. При этом в зиму работы на Обводном шоссе не прекратятся — будет производиться устройство ливневой канализации, чтобы весенний паводок дорога прошла без подтоплений», - отметил глава городского округа.

«Очень многие жители Тольятти чуть ли не в ежедневном режиме пользуются Обводным шоссе. И мы все видели, в каком ужасном оно было состоянии. Поэтому, когда Минтранс,

подтвердил, что региональную дорогу будут

восстанавливать, это привлекло наше внимание. Мы вместе будем следить за качеством ремонта, чтобы дорога простояла долгие годы», - отметил представитель общероссийского общественного движения «Народный фронт» Сергей Лушин.

Напомним, что в этом дорожном сезоне в Тольятти по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» уже закончен ремонт 6-ти участков дорог местного значения протяженностью 9,6 км. Ремонт проведен в Центральном, Комсомольском и Автозаводском районах города. В этом году в Тольятти приведут в нормативное состояние 25 км улично-дорожной сети города. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на эти цели из бюджета региона городу направлено более 1,5 млрд рублей.

Всего в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в нормативное состояние более 230 км дорог.

Фото: департамент информационной политики СО