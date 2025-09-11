Я нашел ошибку
Главные новости:
Минцифы Самарской области напоминает, что аккумулирует информацию, которую предоставляют операторы связи, но организация самих точек доступа не входит в компетенцию ведомства.  
За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi
На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части.
На Обводном шоссе Тольятти началось устройство нового дорожного полотна
Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий.
«РКС-Самара» знакомит с вакансиями
Фестиваль пройдет во Всемирный День туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». 
На самарской набережной пройдет гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ».
Губернатор Федорищев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам АВТОВАЗа
Для изготовления одной броши у рукодельницы уходит до трех суток.
День УВМ МВД:  в ГУ МВД СО рассказали о сотруднице  службы  с необычным увлечением
Их проведут краеведы, режиссеры, архитекторы, преподаватели, художники, журналисты и т.д.
Десять авторских экскурсий ждут самарцев в рамках Дня города
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан
Мероприятия
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
На Обводном шоссе Тольятти началось устройство нового дорожного полотна

11 сентября 2025 16:41
70
На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части.

На Обводном шоссе Тольятти по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» началось устройство нового дорожного полотна. Работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонной смеси стартовали с участка дороги от федеральной трассы М-5 «Урал» до села Васильевка протяженностью 4 км.

В этом году нижний слой дорожного полотна будет уложен на участках общей протяженностью более 10 км. В настоящее время подрядной организацией к асфальтированию также готовится участок от Васильевки до городского кладбища. На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части. Также специалистами начато устройство разворотной петли в районе улицы Новозаводской.

Капитальный ремонт Обводного шоссе начат в августе 2025 года и рассчитан до 2027 года. Общая протяженность ремонта составит 12,15 км, исключая основные пересечения. 

Государственным контрактом на капремонт трассы предусмотрен целый комплекс работ, в том числе уширение проезжей части, усиление основания, строительство тротуаров, устройство освещения, также запланирована реализация ряда технических решений для отвода воды с автодороги.

Обводное шоссе, которое является одним  основных выездов из Тольятти, входит в опорную сеть Самарской области. Ежедневно по ней проезжает порядка 40 тысяч автомобилей. 10 сентября ход выполнения работ поверил мэр города Илья Сухих совместно с общественными активистами.

«Графиком работ на 2025 год предусмотрено устройство выравнивающего слоя асфальта только на первом из трёх вошедших в капремонт участков. Но подрядчик ООО «ДСК Трансстрой» ставит перед собой более сложную задачу — закрыть нижним слоем первый и второй этапы. Это позволит эксплуатировать дорогу в зимний период, чтобы с наступлением благоприятных погодных условий вернуться к асфальтным работам по верхнему слою. При этом в зиму работы на Обводном шоссе не прекратятся — будет производиться устройство ливневой канализации, чтобы весенний паводок дорога прошла без подтоплений», - отметил глава городского округа.

«Очень многие жители Тольятти чуть ли не в ежедневном режиме пользуются Обводным шоссе. И мы все видели, в каком ужасном оно было состоянии. Поэтому, когда Минтранс,
подтвердил, что региональную дорогу будут
восстанавливать, это привлекло наше внимание. Мы вместе будем следить за качеством ремонта, чтобы дорога простояла долгие годы», - отметил представитель общероссийского общественного движения «Народный фронт» Сергей Лушин. 

Напомним, что в этом дорожном сезоне в Тольятти по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» уже закончен ремонт 6-ти участков дорог местного значения протяженностью 9,6 км. Ремонт проведен в Центральном, Комсомольском и Автозаводском районах города. В этом году в Тольятти приведут в нормативное состояние 25 км улично-дорожной сети города. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на эти цели из бюджета региона городу направлено более 1,5 млрд рублей.
Всего в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в нормативное состояние более 230 км дорог.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Тольятти

В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ».
11 сентября 2025, 15:53
Губернатор Федорищев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам АВТОВАЗа
В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ». Общество
99
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
09 сентября 2025, 17:20
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном... Общество
421
Сотрудники Службы поделились с детьми своими воспоминаниями о проведенных за партой днях и вручили первоклашкам школьные принадлежности и сладкие подарки.
09 сентября 2025, 15:51
В рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы Тольятти посетили детский дом 
Сотрудники Службы поделились с детьми своими воспоминаниями о проведенных за партой днях и вручили первоклашкам школьные принадлежности и сладкие подарки. Общество
471

В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
197
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
377
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
958
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
433
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
280
