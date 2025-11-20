На городском кладбище «Вознесенское» благоустраивают внутриквартальные проезды

133

В Самаре на территории общественного муниципального кладбища городского округа Самара «Вознесенское» приступили к благоустройству внутриквартальных проездов и проходов на новом участке. Всего до конца года в рамках муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения на 2019-2028 годы» там уложат более 4 тысяч квадратных метров асфальта и тротуарной плитки.



Подрядная организация ООО «ДорАрмСтрой» завершила подготовительный этап, включая расчистку, разработку грунта и планировку нового участка кладбища «Вознесенское». Сейчас специалисты устанавливают опалубку, делают армирование и бетонирование дорожек, а также устройство песчано-щебеночного основания дороги.



Помимо этого, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом в течение 2025 года были проведены инвентаризация захоронений, результаты которой размещены в информационной системе «ГисПамять», и ежегодные мероприятия по благоустройству воинских захоронений на всех общественных муниципальных кладбищах Самары. На кладбище «Вознесенское» для удобства посетителей устроена контейнерная площадка. На историко-мемориальном кладбище «Городское» в этом году восстановили надмогильные сооружения на захоронении генерал-майора Матвея Борисовича Шенкмана, возглавлявшего авиационный завод № 18, и погибшего вместе с ним в авиакатастрофе в 1942 году экипажа транспортного самолета «Ли-2».

Фото: пресс-служба администрации Самары