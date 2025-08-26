Я нашел ошибку
Главные новости:
Единовременной денежной выплаты в размере 25 000 рублей.
Региональные власти планируют поощрить выпускников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов
Профильные службы кронируют деревья, обрезают сухие ветви и поросль. Также продолжается удаление дикорастущих сорняков на клумбах. 
В Самаре усилены работы по сезонному уходу за зелеными насаждениями
27 августа в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем местами гроза.
Завтра в Самаре местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +23°С
Учения позволят отработать взаимодействие оперативных служб, повысить уровень профессионального мастерства в ликвидации последствий ДТП, обеспечить высокую готовность к оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим.
На автодороге Обход Тольятти пройдут учения по ликвидации последствий ЧП в результате ДТП
Здесь будут доступны официальная информация, главные новости о жизни региона, актуальные события, афиши культурных и спортивных событий.
Официальный канал Правительства Самарской области – в национальном мессенджере MAX
Работы проводят в ночь, до раннего утра, когда на дорогах нет активного трафика.
На 80% готова дорожная разметка возле образовательных учреждений в Самаре
Оба водителя травмированы и госпитализированы.
Поздно вечером в Красноярском районе произошло лобовое столкновение Lada granta и Renault Logan
Закуплено более 2000 новых книг, мебель и техника.
Модельная библиотека национальных культур в Тольятти готова к открытию
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
На 80% готова дорожная разметка возле образовательных учреждений в Самаре

26 августа 2025 14:49
131
Работы проводят в ночь, до раннего утра, когда на дорогах нет активного трафика.

В Самаре по поручению главы города Ивана Носкова дорожные службы увеличили до 11 бригад, занимающиеся нанесением дорожной разметки. В первую очередь работы проводятся вблизи образовательных учреждений – на сегодняшний день разметка около них выполнена на 80%, на общей площади порядка 4,4 тысячи квадратных метров, в том числе разметка «Дети» – более чем на 860 локациях.

Всего к старту учебного года подготовят 5,5 тысячи квадратных метров разметки около образовательных организаций. В основном это осевые разделительные полосы, пешеходные переходы, стоп-линии, разметка «Дети», разметка, обозначающая наличие искусственных дорожных неровностей. 

Работы организуют при сухой погоде. С вечера специалисты начинают подготавливать материалы, сами работы проводят в ночь, до раннего утра, когда на дорогах нет активного трафика. На размеченном участке движение транспорта открывается уже через 10-20 минут.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

