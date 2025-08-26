На 80% готова дорожная разметка возле образовательных учреждений в Самаре

131

В Самаре по поручению главы города Ивана Носкова дорожные службы увеличили до 11 бригад, занимающиеся нанесением дорожной разметки. В первую очередь работы проводятся вблизи образовательных учреждений – на сегодняшний день разметка около них выполнена на 80%, на общей площади порядка 4,4 тысячи квадратных метров, в том числе разметка «Дети» – более чем на 860 локациях.



Всего к старту учебного года подготовят 5,5 тысячи квадратных метров разметки около образовательных организаций. В основном это осевые разделительные полосы, пешеходные переходы, стоп-линии, разметка «Дети», разметка, обозначающая наличие искусственных дорожных неровностей.



Работы организуют при сухой погоде. С вечера специалисты начинают подготавливать материалы, сами работы проводят в ночь, до раннего утра, когда на дорогах нет активного трафика. На размеченном участке движение транспорта открывается уже через 10-20 минут.

Фото: администрация Самары