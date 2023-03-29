Мосты ремонтируют по жалобам жителей региона в соцсетях

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В марте пользователей соцсетей стало беспокоить состояние дорог в муниципалитетах. За месяц в систему «Инцидент Менеджмент» поступило более 2,5 тысяч сообщений от жителей региона с адресами аварийных участков дорог. Резкое потепление в этом году не лучшим образом отразилось на качестве асфальтового покрытия, зато ранняя весна позвонила муниципалитетам начать активные работы по аварийно-ямочному ремонту раньше обычного.

После сигналов из регионального ЦУР и МЦУ Самары в областной столице в этом году было принято решение увеличить площадь аварийно-ямочного ремонта до 10 300 квадратных метров – это локальная работа сделает поездки по городским дорогам намного комфортней.



ЦУР Самарской области при составлении карты дорожных ремонтов рекомендует властям на местах ориентироваться, в первую очередь, на просьбы жителей в соцсетях. В ответ на обращения людей в этом году власти областного центра приняли решение отремонтировать Кировский мост - этим путепроводом на улице Земеца пользуются сотрудники промышленных предприятий, там ездит общественный транспорт – привести в порядок мост давно просили жители всего города.



Также до конца сентября запланировано провести ремонт моста на улице Главная в старой части города. До конца апреля в Самаре приведут в порядок асфальт на Смышляевском путепроводе, где водители весной обнаружили много новых ям.



По просьбе жителей Чапаевска уже проведен аварийно-ямочный ремонт на Горбатом мосту.

В марте 2023 года администрации городов и районов, региональные министерства взяли в работу более 8 тысяч сообщений, поступивших через официальные аккаунты – это больше половины всех сообщений, отработанных через систему «Инцидент Менеджмент».