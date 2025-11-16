Минстрой СО: станция метро "Театральная" достигла 95% строительной готовности

109

Об этом сообщил глава Минстроя СО Александр Фомин. Министр провёл расширенный штаб по строительству метро.



"Обсудили с коллегами ход работ на всех участках станции «Театральная» и задачи на ближайшее время. Главные конструкции с первого по десятый блок уже выполнены, монолит почти завершен. Станция достигла 95% строительной готовности, и мы приступаем к отделочным работам.

Совсем скоро покажем новый этап строительства, который будет заметен каждому. Следите за новостями", - сообщил в своем телеграм-канале Александр Фомин

Фото: pxhere.com