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Комиссия проверит, как в Самаре отремонтировали дороги

12 марта 2021 11:20
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Комиссия проверит, как в Самаре отремонтировали дороги

В Самаре этой весной пройдёт комиссионная проверка дорог, которые ранее отремонтировали и в данный момент находятся на гарантии. Осмотр начнется сразу же после схода снега.

Особое внимание при этом будет уделено улицам, на которых работы по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" проводились в 2019 и 2020 году.

В проверке примут участие сотрудники муниципального бюджетного учреждения "Дорожное хозяйство" и представители подрядчиков, контролирующие органы и общественность. Им предстоит осмотреть проезжую часть, а также прилегающие тротуары, элементы инженерных коммуникаций.

Проверки начнутся в конце марта, а закончатся в апреле. При обнаружении дефектов подрядчики получат письма о необходимости устранить возникшие недочеты, пишет ПроГородСамара. 

Фото: Дильдина Светлана

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