Наиболее популярными креативными индустриями у самарской молодежи до 25 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография.
Молодые предприниматели губернии в 2 раза чаще выбирают бизнес в креативной сфере
Данный объект планировался как офисное здание с подземной автостоянкой, но в процессе строительства были выявлены серьезные нарушения.
К демонтажу недостроенного девятиэтажного здания приступили в Самаре
«Экопункты» — важная часть современной системы обращения с отходами, основанной на раздельном сборе.
В Самаре открылся первый в регионе современный «Экопункт» по приему вторсырья
Марат Милюков помогает возвращающимся из-за ленточки бойцам и их близким, уделяет большое внимание работе с детьми и молодежью. 
Ветеран СВО из Самары Марат Милюков: «Воинское братство – одна из самых больших ценностей»
Создание Единого документа знаменует переход от точечного регулирования к системному стратегическому планированию.
Самарская область приступает к созданию Единого документа  территориального планирования и градостроительного зонирования
В Могилеве состоялся международный марафон, в рамках которого разыгрывались чемпионат СНГ и чемпионат Беларуси по марафонскому бегу.
Тольяттинский легкоатлет Владимир Чистяков стал призером чемпионата СНГ
Направленные на защиту прав и безопасности граждан преклонного возраста.
В Международный день пожилых людей, полицейские региона провели профилактические мероприятия
Соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Ночью и утром 2 октября в регионе ожидается туман
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
К демонтажу недостроенного девятиэтажного здания приступили в Самаре

1 октября 2025 17:16
77
Данный объект планировался как офисное здание с подземной автостоянкой, но в процессе строительства были выявлены серьезные нарушения.

В Самаре приступили к демонтажу недостроенного девятиэтажного объекта площадью более 18 тысяч квадратных метров на пересечении улиц Карла Маркса и Киевской. 

Данный объект планировался как офисное здание с подземной автостоянкой, однако в процессе строительства были выявлены серьезные нарушения. Решением Железнодорожного районного суда Самары от 2020 года он признан самовольной постройкой. На демонтажные работы генеральному подрядчику ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна» из городского бюджета выделено более 127 млн рублей. 

«К сожалению, в Самаре это не единственное здание, которое в свое время было не достроено и «заморожено». Совместно с прокуратурой Самарской области и города Самара ведем плодотворное взаимодействие по выявлению нарушений и признанию самовольных построек. Мы намерены освободить город от такого рода объектов в ближайшие годы. Данная работа позволит планомерно развивать Самару: территории, которые занимают такие объекты, сейчас фактически выведены из оборота, хотя могут быть использованы намного более эффективно – под строительство новых социальных объектов», – сказал глава Самары Иван Носков. 

Учитывая масштаб объекта, подрядная организация использует комбинированный метод демонтажа. Часть элементов, недоступных для спецтехники, специалисты разбирают вручную, часть – с помощью гусеничных экскаваторов и экскаваторов-разрушителей, позволяющих работать на высоте порядка 30 метров. 

«Сейчас на площадке работает десять человек, задействовано семь гусеничных экскаваторов, из них два – «разрушители». Для вывоза отходов – всего их будет порядка 26 тысяч тонн – привлекаем десять самосвалов. Вывоз осуществляется на специализированную площадку для утилизации отходов не реже, чем раз в три дня. Работы осложнены близостью соседних домов, но мы соблюдаем все необходимые меры безопасности», – сказал руководитель субподрядной организации ООО «Максстройтранс» Сергей Мельянец.

Завершить работы подрядная организация должна до конца октября текущего года. После демонтажа девятиэтажного нежилого здания подрядчик проведет благоустройство территории.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Весь список